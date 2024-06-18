Вышел трейлер игры "Приключения капитана Блада"

Выход игры состоится осенью 2024 года.

Издательство SNEG представила трейлер экшена "Приключения капитана Блада". Проект должен был выйти еще в 2010 году, однако сроки релиза постоянно переносили.

Действия сюжета разворачиваются в XVII веке на территории испанского Мэйна. В центре истории окажется грозный флибустьер, который бороздит моря в поисках золота и славы.

Выход игры состоится осенью 2024 года. Новинка будет доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Ранее Square Enix выпустила релизный трейлер Final Fantasy 14 Dawntrail.

Видео: YouTube / IGN