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Вышел трейлер игры "Приключения капитана Блада"

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Выход игры состоится осенью 2024 года.

Издательство SNEG представила трейлер экшена "Приключения капитана Блада". Проект должен был выйти еще в 2010 году, однако сроки релиза постоянно переносили.

Действия сюжета разворачиваются в XVII веке на территории испанского Мэйна. В центре истории окажется грозный флибустьер, который бороздит моря в поисках золота и славы.

Выход игры состоится осенью 2024 года. Новинка будет доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Ранее Square Enix выпустила релизный трейлер Final Fantasy 14 Dawntrail.

Видео: YouTube / IGN

Теги: игра, приключения капитана блада, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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