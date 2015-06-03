Square Enix выпустила релизный трейлер Final Fantasy 14 Dawntrail

Дополнение к игре будет доступно для пользователей со 2 июля.

Компания Square Enix выпустила в социальных сетях продолжительный релизный трейлер масштабного дополнения к компьютерной игре Final Fantasy XIV: Dawntrail, в котором сочетаются эффектные постановочные сцены и фрагменты геймплея. До официального выхода аддона в свет осталось несколько недель. Релиз запланирован на 2 июля. Пользователи, которые оформил предзаказ игры смогут оценить проект уже 28 июня. Дополнительно они получат несколько бонусов, связанных с Final Fantasy IX.

Напомним, что для комфортной игры в расширении 1080p понадобится система с процессором Intel Core i7 9700K или эквивалентом от AMD, 16 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600XT. Сама игра доступна на таких платформах как песональные компьютеры, консоли, PlayStation и Xbox. Причём на устройствах Microsoft релиз аддона состоялся этой весной.

Энтони Хопкинс стал жестоким римским императором в сериале "Обреченные на славу".

Фото и видео: YouTube / FINAL FANTASY XIV