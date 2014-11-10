Энтони Хопкинс стал жестоким римским императором в сериале "Обреченные на славу"

Премьера шоу намечена на 18 июля.

Двукратный лауреат кинопремии "Оскар" Энтони Хопкинс сыграл римского императора Веспасиана в новом сериале "Обреченные на славу". Мировая премьера всех десяти эпизодов телевизионного шоу запланирована на 18 июля на американской стриминговой платформе Peacock. Одновременно с этим российским зрителям дублированный проект представит онлайн-кинотеатр Amediateka. История расскажет о гладиаторских соревнованиях Древнего Рима, а также коррупции в организации массовых зрелищ. Действие сюжета происходит в итальянской столице 79-го года нашей эры, когда власть держала местное население в узде двумя факторами: бесплатной едой и масштабными развлечениями.

Император Веспасиан — опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни описание проекта

В актерском составе кроме Хопкинса указаны Иван Реон (персонаж Рамси Болтон из шоу "Игры престолов"), Димитри Леонидас ("Синдбад"), Том Хьюз ("Англичанка") и Мо Хашим ("Тед Лассо"). Постановщиками заявлены Роланд Эммерих ("День независимости") и Марко Кройцпайнтнер ("Родственные души"). В основе сериала находится роман автора Дэниела Мэнникса "Путь гладиатора". Сценарий по мотивам этой книги создал Роберт Родат, который был номинирован на "Оскар" за сценарий к фильму "Спасти рядового Райана". Съемки проекта проходили в марте 2023 года на известной римской студии Cinecitta Studios.

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Фото и видео: YouTube / Amediateka