Мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света" получил трейлер

Проект выйдет на экраны 11 июля.

Приключенческий анимационный фильм "Большое путешествие. Вокруг света" выйдет в широкий российский прокат с 11 июля. Режиссером проекта заявлен создатель кассового суперхита "Коты Эрмитажа" Василий Ровенский. По сюжету истории, после двух больших приключений медведь под ником Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Однако его мечта не реализуется, так как у героя появляются новые проблемы. Речь идет о том, что аист неожиданно приносит не того ребенка. Для того, чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новую поездку. В результате персонажам предстоит оказаться около мексиканских пирамид, прериях Австралии, предгорьях Килиманджаро, пустыни Ближнего Востока и в Китае. В путешествии к медведю присоединится пеликан Дюк, заяц Оскар, волк Янус и подросший малыш Панда.

Напомним, что первая часть мультфильма "Большое путешествие" вышла в прокат 12 апреля 2019 года. Картина стала одним из самых успешных и кассовых анимационных проектов того года. Уже в 2022 году в кинотеатрах страны появилась следующая часть приключения — "Большое путешествие. Специальная доставка". В мировом и российском прокате ленты собрали более 12 миллионов долларов.

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Фото и видео: YouTube / Наше кино