Вышел трейлер боевика "Зачинщики" с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком

Премьера картины запланирована на 9 августа.

Американский стриминговый сервис Apple TV опубликовал в социальных сетях трейлер фильма режиссера Дага Лаймана ("Дом у дороги") "Зачинщики". Главные роли в фильме достались актерам Мэтту Дэймону и Кейси Аффлеку. По сюжету истории, после неудавшегося ограбления двое воров пускаются в бега. В этом непростом деле им помогает врач-терапевт. Фильм рассказывает об отчаявшемся отце по имени Рори, который объединяется с бывшим преступником Кобби. Когда план сообщников рушится, им приходится скрываться не только от полиции, но также от криминальных авторитетов и коррумпированных чиновников.

В актерском составе также заявлены К Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер, Альфред Молина, Рон Перлман, Хонг Чау, Винг Реймз, Ричи Мориарти и Джек Харлоу. В режиссерском кремле оказался Даг Лаймен. Он известен зрителям по работе над лентами "Мистер и миссис Смит", "Идентификация Борна" и свежий ремейк "Дома у дороги". Сценарий написал Кейси Аффлек совместно с Чаком Маклином ("Город на холме"), а продюсированием занимались Мэтт Деймон и Бен Аффлек. Официальная премьера проекта намечена на 9 августа, но в ограниченном прокате его можно будет увидеть со 2 августа.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV