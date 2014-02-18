Blizzard показала новый трейлер World of Warcraft: The War Within

Студия Blizzard показала новый трейлер дополнения The War Within. Новинка выйдет для ММО World of Warcraft.
В центре сюжета окажется предвестница новой эры темных махинаций Пустоты по имени Ксал"атат. Она заключает пакт с нерубами Аз-Кахета. Ей будут противостоять Андуин, Тралл, голос Азерота Магни Бронзобород и предводительница эльфов бездны Аллерия Ветрокрылая.
The War Within станет первым дополнением из масштабной трилогии Worldsoul Saga. Релиз обновления состоится 26 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер сериала Like A Dragon: Yakuza по мотивам культовой серии игр.
Видео: YouTube / Xbox
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все