Blizzard показала новый трейлер World of Warcraft: The War Within

Студия Blizzard показала новый трейлер дополнения The War Within. Новинка выйдет для ММО World of Warcraft.

В центре сюжета окажется предвестница новой эры темных махинаций Пустоты по имени Ксал"атат. Она заключает пакт с нерубами Аз-Кахета. Ей будут противостоять Андуин, Тралл, голос Азерота Магни Бронзобород и предводительница эльфов бездны Аллерия Ветрокрылая.

The War Within станет первым дополнением из масштабной трилогии Worldsoul Saga. Релиз обновления состоится 26 августа.

Видео: YouTube / Xbox