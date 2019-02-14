Вышел тизер сериала Like A Dragon: Yakuza по мотивам культовой серии игр

Премьера шоу запланирована на 24 октября.

Компания Amazon опубликовала в социальных сетях тизер сериала Like A Dragon: Yakuza ("Подобный дракону: Якудза"), основанного на одноименной серии компьютерных игр от японского издательства SEGA. Показ первого сезона телевизионного шоу стартует с 24 октября эксклюзивно на стриминговом сервисе Prime Video. Проект позволит зрителям окунуться в криминальный мир, а ключевые события будут разворачиваться в развлекательном японском районе Камурочо, который прекрасно знаком фанатом серии видеоигр. Внимание будет уделено становлению бывшего якудзы Кадзумы Кирю, который отсидел десять лет в тюрьме за преступление, которого он не совершал.

Сценарий шоу не основан на сюжетах от студии разработки Ryu Ga Gotoku от 2005 года, однако Amazon предложит зрителям оригинальную историю. Однако авторы отметили, что в проекте стоит ждать знакомых персонажей, включая Кадзуму Кирю. В первом сезоне шоу указано шесть эпизодов.

Напомним, что оригинальная серия игр насчитывает девять основных частей и различные спин-оффы. Создателем экранизации выступил Масахару Такэ ("Обнажённый режиссёр"), а главные роли в шоу сыграли Рёма Такэути ("Покемон. Детектив Пикачу") и Кэнто Каку ("Райский поцелуй").

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Фото и видео: YouTube / Prime Video