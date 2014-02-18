Вышел трейлер мультсериала DC "Монстры-коммандос"

Премьера шоу намечена на декабрь 2024 года.

В рамках торжественного мероприятия San-Diego Comic Con 2024 компания Warner Bros. Discovery опубликовала в социальных сетях первый тизер-трейлер мультсериала "Монстры-коммандос" (Creature Commandos). Показ первого сезона телевизионного шоу стартует на стриминговом сервисе Max в декабре текущего года. Проект станет первым для перезагруженной киновселенной DC. Он создавался под полным контролем режиссера Джеймса Ганна. В центре сюжета окажется группа Task Force M, которая пришла на смену Task Force X ("Отряду самоубийц"). Зрители узнают, что последнюю команду американские власти закрыли после событи, показанных в сериале "Миротворец" (Peacemaker), когда общественности стало известно о существовании программы по использованию в секретных специальных операциях злодеев. Однако руководительница такой инициативы Аманда Уоллер нашла лазейку. В результате в группе в Task Force M служат далеко не человеческие существа, а монстры.

Вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Фото и видео: YouTube / Max