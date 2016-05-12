Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа А (H5N8). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.
Чтобы анализировать происходящее экспертам потребуется дополнительная информация. Представители ВОЗ осведомлены о случившемся через механизм Международных медико-санитарных правил. У зараженных не было симптомов. Кроме того, отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека к человеку.
Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение.
Тарик Яшаревич, официальный представитель ВОЗ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом случае заражения человека птичьим гриппом. По её словам, заболели 7 сотрудников птицефабрики на юге России. На данный момент они поправились и чувствуют себя хорошо.
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Фото: pixabay
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