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ВОЗ получила данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа
Сегодня, 9:56
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ВОЗ получила данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа

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Представители организации оценивают ситуацию с национальными властями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа А (H5N8). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.

Чтобы анализировать происходящее экспертам потребуется дополнительная информация. Представители ВОЗ осведомлены о случившемся через механизм Международных медико-санитарных правил. У зараженных не было симптомов. Кроме того, отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека к человеку.

Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение.

Тарик Яшаревич, официальный представитель ВОЗ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом случае заражения человека птичьим гриппом. По её словам, заболели 7 сотрудников птицефабрики на юге России. На данный момент они поправились и чувствуют себя хорошо.

Ранее мы сообщили, что в Колорадо на жилой район упали детали обшивки Boeing.

Фото: pixabay

Теги: анна попова, воз, птичий грипп, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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