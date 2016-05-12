Самолет авиакомпании United Airlines совершил посадку вскоре после вылета из-за неисправности. Пассажирский Boeing 777 следовал по маршруту Денвер – Гонолулу.

В Колорадо на жилой район упали детали обшивки Boeing 777. Американские СМИ опубликовали видео падения частей двигателя.

На кадрах видно, как один из двигателей лайнер частично разрушился. На борту лайнера произошел пожар. Информации о пострадавших в результате падения обломков нет. Полицейские города Брумфилд попросили жителей при обнаружении обломков во дворе не трогать их. Они попросили сообщить об инциденте властям.

Ранее мы сообщили, что в Норильске после обрушения на фабрике задержали четырех человек.

Видео: Youtube/Denver7 – The Denver Channel, AIRLIVE net