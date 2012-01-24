В Норильске после обрушения на фабрике задержали четырех человек

Дефекты на территории фабрики обнаружили в 2018 году, но до недавнего времени ими никто не занимался.

Накануне в Норильске обрушилась часть галереи дробильного цеха обогатительной фабрики. В результате были задержаны четверо сотрудников из числа руководства предприятия. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

Одним из задержанных оказался 33-летний начальник отдела по техническому надзору. Вместе с ним правоохранители задержали 46-летнего руководителя дробильного цеха фабрики "Медвежий ручей". Кроме того, полицейские пришли к 43-летнему сотруднику ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт". Он отвечал за допуск сотрудников к работам. Точные имена задержанных не уточняются.

Ещё в 2018 году стало известно о дефектах в здании склада дробления руды фабрики. Они могли привести к обрушению, но никто ими не занимался. В итоге было решено начать ремонт, но из-за бездействия подозреваемых работы не начали вовремя.

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Видео: Следственный комитет России