Миллиардер предположил, что гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно остановить.

Создатель Microsoft Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Накануне губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что массовое отключение электроэнергии произошло из-за обмерзания ветряных установок. Гейтс считает, что проблема была в самих электростанциях, которые работали на природном газе. По его словам, они не были погодостойкими, но могли бы. Однако, все стоит денег. Власти пришли к компромиссу, который уничтожил людей.

Напомним, что ряд регионов США оказались окутаны необычно холодной и снежной зимой. Жертвами холодов стали около 58 человек. Больше всего пострадавших в штате Техас. Там 261,9 тыс. человек остались бел электричества.

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Видео: CNN