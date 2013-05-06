Создатель Microsoft Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе. Об этом сообщил телеканал CNN.
Накануне губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что массовое отключение электроэнергии произошло из-за обмерзания ветряных установок. Гейтс считает, что проблема была в самих электростанциях, которые работали на природном газе. По его словам, они не были погодостойкими, но могли бы. Однако, все стоит денег. Власти пришли к компромиссу, который уничтожил людей.
Напомним, что ряд регионов США оказались окутаны необычно холодной и снежной зимой. Жертвами холодов стали около 58 человек. Больше всего пострадавших в штате Техас. Там 261,9 тыс. человек остались бел электричества.
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Видео: CNN
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