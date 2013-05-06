Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19

Специалисты из Медицинского университета в Инсбруке заявили, что у перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к инфекции. Об этом сообщил EuroNews.
В прошлом году этот курорт стал одним из эпицентров заражения в Европе. Руководитель исследования Вегенер Борен заявил, что у 90% людей, которые приняли участие в первом и повторных исследованиях, сохранились антитела. Кроме того, у 70% граждан, обследованных на клеточный иммунитет, все еще есть клеточная активность. Полученные данные свидетельствуют, что в обществе все-таки формируется коллективный иммунитет.
Недавно австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения коронавирусом. Выяснилось, что уровни антител резко падают в первые один-два месяца, но затем снижение существенно замедляется.
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Фото: pixabay
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