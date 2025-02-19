Названы главные признаки заражения птичьим гриппом у человека

Вместе с лихорадкой появляются ломота в мышцах, сильная головная боль и сухой кашель.

Главным признаком птичьего гриппа у человека резкий подъем температуры до 40 градусов. Об этом в беседе с 360.ru сообщил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Как отметил специалист, распознать опасное заболевание можно по общим симптомам, которые свойственны и другим заболеваниям. Поэтому сложно определить, что птичий грипп атаковал организм.

Болезненное состояние, по словам Зуева, чаще всего сопровождается другими тяжелыми симптомами. Речь идет об общей слабости, насморке, боли в мышцах, горле, головной боли и одышке. Зачастую к этому прибавляется расстройство желудочно-кишечного тракта. В том числе человек может испытывать тошноту, боль в животе, рвоту и диарею, заключил вирусолог.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)