В 2024 году количество болезней животных в Петербурге сократилось на 22,8%

В Смольном состоялось итоговое собрание Противоэпизоотической комиссии.

Сегодня в Смольном дворце прошло последнее в 2024 году заседание комиссии по борьбе с инфекционными и паразитарными болезнями животных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В ходе собрания чиновники обсудили вопросы предотвращения заболеваемости животных птичьим гриппом, африканской чумой свиней и ящуром. В связи с учащением случаев заражения гриппом птиц в мире в Северной столице ведется особый надзор за возбудителем гриппа H5N1 на петербургских предприятий.

Профилактике болезней, общих для человека и животных – бруцеллеза, туберкулеза и бешенства уделяем повышенное внимание. В Санкт-Петербурге случаев заболевания животных в 2024 году бруцеллезом и туберкулезом не зарегистрировано. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Важной темой заседания также стал вопрос бешенства. По словам Эргашева, при некотором количестве безнадзорных собак и кошек, ситуация с бешенством в Северной столице благополучная. В 2024 году от данного заболевания было привито порядка 100 тыс домашних собак и 70 тыс кошек. Также было вакцинировано более 6 тыс бездомных животных.

Ранее автомобилистов предупредили о яках на дорогах в Приозерском районе Ленинградской области.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram