Он подчеркнул, что артисты театра Янки Купалы стали символом Белоруссии.

Александр Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии "хороший национализм" за счёт традиций, которые, в том числе, отличают белорусов от русских. Заявление он сделал во время посещения национального академического театра имени Янки Купалы, где пообщался с артистами.

Лукашенко заявил, что национализм — это не болтовня "на мове", поэтому должны быть определенные традиции.

И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что артисты театра Янки Купалы стали символом Белоруссии. Политик заявил, что нужно создавать то, что будет отличать одну нацию от других.

Ранее госсекретарь Союзного государства заявил, что планирует покинуть пост.