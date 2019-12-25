Госсекретарь Союзного государства заявил, что планирует покинуть пост

Заканчивается срок полномочий Григория Рапоты.

Государственный секретарь Союзного государства заявил, что планирует покинуть пост. Об этом Григорий Рапота рассказал на заседании с Александром Лукашенко. Чиновник напомнил, что его работа будет завершена в связи с истечением срока полномочий. В настоящее время официальное решение об отставке еще не принято.

Напомним, что Григорий Рапота назначен на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года. В должности он руководит работой Постоянного комитета. назначить или уволить с должности чиновника может только Высший государственный совет по заявлению главы Совета министров.

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Фото: Пул первого