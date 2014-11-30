Лукашенко: Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым. Об этом политик сообщил на заседании в Минске, в котором принимал участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По мнению спикера, страны смогут справиться с введенными против них санкциями и внешними вызовами.
Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить
Александр Лукашенко, белорусский политик
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в феврале.
Фото: Пул Первого
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