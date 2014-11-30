Лукашенко: Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым

Глава Белоруссии призвал не пугаться западных санкций.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым. Об этом политик сообщил на заседании в Минске, в котором принимал участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По мнению спикера, страны смогут справиться с введенными против них санкциями и внешними вызовами.

Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в феврале.

Фото: Пул Первого



