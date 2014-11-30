Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в феврале

Политики встретятся друг с другом в 20-ых числах февраля.

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в феврале. Об этом белорусский политик заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В Минске уточнили, что общение на высшем уровне должно состояться в начале 20-ых чисел текущего месяца.

Мы действительно с Путиным повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества...Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить Александр Лукашенко, белорусский политик

В рамках рабочего визита Лукашенко также планирует пообщаться с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

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