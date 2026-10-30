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Каллас признала, что европейцы устали от поддержки Киева

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Глава МИД ЕС объяснила, почему руководство ЕС идет против своих граждан.

Европейским политическим лидерам стало сложнее убеждать местное население поддерживать киевский режим из-за того, что "все устали" от вооруженного конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделала глава дипломатии и политики безопасности в региональном сообществе Кая Каллас, выступая  на мероприятии в Монреальском университете. Встреча была организована на полях саммита "ЕС-Канада". На встрече также присутствовала глава канадского министерства по иностранным делам Анита Ананд. Иностранка из Эстонии призвала Канаду и коллективный Брюссель не обращать внимание на усталость граждан и продолжать поддержку Украины.

Конечно становится все сложнее объяснять европейской публике, что надо поддерживать Украину, поскольку все устали от этого конфликта.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас отказалась уйти с публичной дискуссии в Монреале после намека модератора.

Фото и видео: YouTube / cpac

Теги: военная помощь, евросоюз, кая каллас
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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