Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Лукашенко

Политик считает, что глава государства разрешил ей участвовать в выборах, чтобы "посмеяться над женщиной".

Светлана Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Александра Лукашенко. Об этом белорусский оппозиционный политик сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Ролик опубликован на YouTube-канале. Гостья программы заметила, что до последнего верила в человечность главы государства.

Тихановская вспомнила историю о том, что Лукашенко согласился допустить ее к участию в президентских выборах. Она считает, что он сделал это только ради того, чтобы "посмеяться над женщиной", за которую не будут голосовать граждане республики. При этом, по мнению оппозиционерки, Лукашенко недооценил волю белорусов, а также переоценил собственную популярность.

То ли это была ошибка властей, что они думали: мы сейчас подавим, и все. То ли это был эксперимент: если после этого насилия люди настолько испугаются, что не выйдут Светлана Тихановская, белорусский политик

Лидер оппозиции считает, что Лукашенко уже не сможет вернуть доверие народа. Она добавила, что попытки политика вернуть легитимность власти через Всебелорусское народное собрание потерпели неудачу.

Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".