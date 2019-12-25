Петербург встретит ноябрь туманом и небольшим дождем

Туман и слабый ветер накроют Петербург в последний день октября.

В Петербурге 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днем существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночные и утренние часы в отдельных районах города возможен туман. Ветер ночью будет переменным, а днем сменится на северный и северо-восточный. Его скорость останется небольшой.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление продолжит повышаться.

Температура воздуха в первой половине недели невысокая – до +8…+10 градусов, затем столбик термометра покажет +12…+14 градусов.

Фото: Piter.TV