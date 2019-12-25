Рынок падела в Петербурге достиг 1,1 млрд рублей

В Петербурге открыли уже 28 падел-клубов, число игроков выросло в полтора раза.

Количество падел-клубов в Петербурге достигло 28, тогда как годом ранее их было 20. В городе также насчитывается 122 корта для этого вида спорта. Объем рынка на 1 октября 2026 года составил 1,1 млрд рублей против 700 млн рублей по итогам 2025-го. Такие данные привели аналитики FitnessData, сообщает "Деловой Петербург".

За последний год число кортов в Петербурге и Ленинградской области увеличилось на 65%. Для сравнения, в Москве и Московской области показатель вырос на 49%. Доля сетевых операторов на рынке Северной столицы и региона достигла 26%. При этом 95% кортов здесь расположены в помещениях, а доля специализированных падел-клубов составляет 57%.

По данным аналитиков, с начала 2026 года количество игроков на один корт увеличилось в 1,5 раза. Сейчас этот показатель составляет 205 человек против 135 годом ранее. Более 25 тыс. жителей Петербурга уже хотя бы раз играли в падел. На Северную столицу приходится 8% российских поисковых запросов об этом виде спорта.

Часть площадок разместили в торговых центрах: в городе работают 4 таких клуба. Еще 8 падел-центров построили специально для размещения кортов. По данным NF Group, всего в Петербурге и Ленобласти насчитывается 16 специализированных клубов, на которые приходится 75% предложения.

Для открытия таких площадок подходят помещения с высокими потолками — от 9 метров — и большими свободными пространствами без колонн. Средняя площадь объекта составляет от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. кв. метров. В среднем на один клуб приходится 4 корта, а в специализированных центрах — 6.

По оценке NF Group, более 80% выручки операторов обеспечивает аренда кортов. Дополнительный доход приносят тренировки и прокат инвентаря. Средняя загрузка площадок в течение года превышает 60%. При удачном выборе места и управлении вложения в такой проект могут окупиться за 2–3 года или быстрее.

Вместе с тем развитие рынка ограничивает нехватка подходящих помещений. Эксперты также отмечают, что рост конкуренции может замедлить открытие новых клубов в 2027 году. Еще одним фактором остаются увеличивающиеся расходы фитнес-индустрии: за 9 месяцев 2026 года они выросли на 29%.

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