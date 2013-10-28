Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины

Илья Кива рассказал о негативных последствиях для Украины из-за отказа от использования "Спутник V".

Депутат Верховной Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил украинский политик Илья Кива, представляющий фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам спикера, тот факт, что Киев отказывается от использования "Спутник V" может привести страну к крайне негативным последствиям.

Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты Илья Кива, украинский депутат

Кива напомнил, что Украина может получить вакцину от коронавируса от западных стран по остаточному принципу. Депутат считает, что в вопросе массовой вакцинации населения Украина руководствуется не стремлением спасти людей, а внешними указаниями.

Депутат Рады пообещал организовать протесты из-за санкций Зеленского.

Фото: Pixabay.com