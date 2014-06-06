Депутат Рады пообещал организовать протесты из-за санкций Зеленского

Илья Кива заявил, что президент Украины ввел постановление, которое противоречит Конституции.

Депутат Верховной Рады пообещал организовать протесты из-за санкций Владимира Зеленского. Представитель фракции украинского парламента "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива уточнил, что его коллеги будут противостоять указу главы государства о введении ограничений против нескольких местных телеканалов. Вечером 2 февраля Зеленский указом ввел пятилетние санкции на вещательную деятельность в отношении таких СМИ как "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака.

Мы, оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперек горла преступному режиму Зеленского. Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось Илья Кива, украинский депутат

Политик подчеркнул, что данные санкции противоречат конституции страны о свободе слова. Он уверен, что у властей, принимающих такие постановления, не может быть политического будущего на Украине.

Медведчук рассказал о зачистке свободы слова "заокеанскими хозяевами" Зеленского.

Видео: YouTube / Телеканал ZIK