Медведчук рассказал о зачистке свободы слова "заокеанскими хозяевами" Зеленского

Оппозиция прокомментировала санкции в отношении трех украинских телеканалов .

Виктор Медведчук рассказал о зачистке свободы слова "заокеанскими хозяевами" Владимира Зеленского. Об этом украинский депутат рассказал журналистам "РИА Новостей". По данным председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", решение о введении ограничений против телеканалов "112 Украина" - абсолютно незаконное. Спикер уверен, что главе государства придется нести за него ответственность.

Окружение Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт уверен, что Зеленский хочет зачистить свободу слова на Украине, чтобы президент мог общаться с населением на "интеллектуальном уровне детского сада". Медведчук уточнил, что при этом Зеленский будет вещать, а аудитория только его слушать.

Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому.

Видео: YouTube / 112 Украина