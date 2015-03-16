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Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому

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Вадим Рабинович заявил об этом с трибуны парламента.

Оппозиция в Верховной Раде инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении депутатов. По данным авторов инициативы, к такому решению они пришли из-за закрытия по указу главы государства телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Сейчас они могут показывать свою сетку вещания только на YouTube-платформе из-за введенных санкций, которые будут действовать на протяжении пяти лет. Также ограничения введены в отношении владельца медиахолдинга, которому принадлежат данные телеканалы Тараса Козака. По совместительству он также является украинским парламентарием.

Представитель партии "Оппоиционная платaтформа - За жизнь" сообщил журналистам о том, что оппозиция проведет чрезвычайный съезд. Об этом Вадим Рабинович заявил с трибуны украинского парламента.

Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому

Вадим Рабинович, украинский депутат

Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране.

Видео: Youtube/RadaTVchannel

Теги: верховная рада, владимир зеленский, импичмент, оппозиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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