Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому

Вадим Рабинович заявил об этом с трибуны парламента.

Оппозиция в Верховной Раде инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении депутатов. По данным авторов инициативы, к такому решению они пришли из-за закрытия по указу главы государства телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Сейчас они могут показывать свою сетку вещания только на YouTube-платформе из-за введенных санкций, которые будут действовать на протяжении пяти лет. Также ограничения введены в отношении владельца медиахолдинга, которому принадлежат данные телеканалы Тараса Козака. По совместительству он также является украинским парламентарием.

Представитель партии "Оппоиционная платaтформа - За жизнь" сообщил журналистам о том, что оппозиция проведет чрезвычайный съезд. Об этом Вадим Рабинович заявил с трибуны украинского парламента.

Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому Вадим Рабинович, украинский депутат

Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране.

Видео: Youtube/RadaTVchannel