В Совете Федерации прокомментировали указ президента Украина о введении санкций против местных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Константин Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране. Об этом глава комитета по международным делам от Совета Федерации заявил журналистам ТАСС. Спикер уточнил, что указ президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK - нарушение обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы. Сенатор добавил, что после майдана в стране "в этом смысле ничего не изменилось", несмотря на смену в руководстве государством.

Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране Константин Косачев, российский сенатор

Напомним, что на Украине введено в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу Тарасу Козаку санкций. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они подразумевают аннуляцию и приостановку лицензий, а также прекращение ретрансляции телеканалов. Также предпринимателю запрещено выводить капиталы из страны. На данный момент три телеканала транслируются только на YouTube-платформе.

Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него.

Фото: Piter.tv