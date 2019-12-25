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Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране
Сегодня, 10:54
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lesjasap

Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране

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В Совете Федерации прокомментировали указ президента Украина о введении санкций против местных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Константин Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране. Об этом глава комитета по международным делам от Совета Федерации заявил журналистам ТАСС. Спикер уточнил, что указ президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK - нарушение обязательств Киева перед ОБСЕ и Советом Европы. Сенатор добавил, что после майдана в стране "в этом смысле ничего не изменилось", несмотря на смену в руководстве государством.

Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране

Константин Косачев, российский сенатор

Напомним, что на Украине введено в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу Тарасу Козаку санкций. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Они подразумевают аннуляцию и приостановку лицензий, а также прекращение ретрансляции телеканалов. Также предпринимателю запрещено выводить капиталы из страны. На данный момент три телеканала транслируются только на YouTube-платформе.

Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир зеленский, инакомыслие, константин косачев, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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