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В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США против "Северного потока-2"
Сегодня, 11:55
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lesjasap

В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США против "Северного потока-2"

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Константин Косачев прокомментировал ограничения против баржи "Фортуна".

В Совете Федерации отреагировали на угрозу новых санкций США против "Северного потока-2". Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. По информации от парламентария, вводит новых ограничений против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" является недобросовестной конкуренцией со стороны Вашингтона.

Это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе

Константин Косачев, российский сенатор 

Эксперт напомнил о том, что от транзита российского газа Украина получает около трех миллиардов долларов. После начала реализации проекта газопровода до ФРГ Киев лишится этих средств в государственном бюджете. По словам Косачева, это означает, что покровителям Украины придется содержать страну на эти три миллиарда долларов.

Германия отреагировала на возможные санкции США против "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv

Теги: константин косачев, санкции, северный поток-2, совет федерации, фортуна
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:23

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