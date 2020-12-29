В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США против "Северного потока-2"

Константин Косачев прокомментировал ограничения против баржи "Фортуна".

В Совете Федерации отреагировали на угрозу новых санкций США против "Северного потока-2". Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. По информации от парламентария, вводит новых ограничений против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" является недобросовестной конкуренцией со стороны Вашингтона.

Это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе Константин Косачев, российский сенатор

Эксперт напомнил о том, что от транзита российского газа Украина получает около трех миллиардов долларов. После начала реализации проекта газопровода до ФРГ Киев лишится этих средств в государственном бюджете. По словам Косачева, это означает, что покровителям Украины придется содержать страну на эти три миллиарда долларов.

Германия отреагировала на возможные санкции США против "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv