Косачев назвал глупостью слова Пелоси о связи Трампа с Россией

Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой" президента России Владимира Путина.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал глупостью слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о связи Дональда Трампа с Россией. Его слова приводят "РИА Новости".

Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать. Констатин Косачёв, председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой" президента России Владимира Путина. По её словам, она допускает, что у РФ есть на действующего президента США "какой-то компромат".

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