Пелоси назвала Трампа "служанкой" президента Путина

Она заявила, что Трампа следует привлечь к уголовной ответственности.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой" президента России Владимира Путина. По её словам, она допускает, что у РФ есть на действующего президента США "какой-то компромат".

Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США

Она подчеркнула, что не видит другого объяснения того, почему "президент США является до такой степени служанкой Путина" нет. Пелоси также заявила, что Трампа следует привлечь к уголовной ответственности. Она назвала его "помешанным, неуравновешенным и опасным".

Ранее мы писали, что одним из "штурмовиков" Капитолия в США был петербуржец.

Видео: Youtube/60 Minutes