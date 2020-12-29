Одним из "штурмовиков" Капитолия в США был петербуржец

Российский эмигрант, владелец ювелирного бизнеса Михаил Виноградов решил поддержать действующего президента страны.

Среди бунтующих людей у здания Капитолия в США был замечен россиянин, в 90-е года перебравшийся за океан. Как стало известно известно 47news, одним из "бунтарей", стоящих на стороне Трампа, был замечен "бывший" петербуржец Михаил Виноградов. Сейчас он владеет ювелирным бизнесом. На митинг россиянин прилетел из Нью-Йорка для освещения с места событий.

По его словам, штурм был специально организован, а он и все остальные стали лишь массовкой в руках людей, которые провоцируют Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем.

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Фото: Piter.tv