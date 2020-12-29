Политик допустил создание собственной интернет-платформы.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем. Он возмущен действиями представителей Twitter. Он считает, что так соцсеть пытается помешать свободе слова. По его словам, Twitter продвигает радикальные левые силы.

Напомним, что страница президента заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Ранее мы сообщили, что Трамп осудил нападение на Капитолий.

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