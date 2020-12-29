Трамп осудил нападение на Капитолий

Президент США Дональд Трамп осудил нападение на здание конгресса США. Он опубликовал видеообращение в своем Twitter-аккаунте.
Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром.
Дональд Трамп, президент США
Также Трамп заявил, что "Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка". Действующий американский лидер пообещал, что демонстранты, которые нарушили закон, заплатят за свои действия.
Напомним, акция протеста сторонников Трампа состоялась 6 января в Вашингтоне. В ходе возникших беспорядков погибли четыре человека.
Ранее Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США.
Видео: Twitter / Donald J. Trump
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