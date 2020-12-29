Трамп осудил нападение на Капитолий

Он пообещал наказать демонстрантов, нарушивших закон.

Президент США Дональд Трамп осудил нападение на здание конгресса США. Он опубликовал видеообращение в своем Twitter-аккаунте.

Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром. Дональд Трамп, президент США

Также Трамп заявил, что "Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка". Действующий американский лидер пообещал, что демонстранты, которые нарушили закон, заплатят за свои действия.

Напомним, акция протеста сторонников Трампа состоялась 6 января в Вашингтоне. В ходе возникших беспорядков погибли четыре человека.

Ранее Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США.

Видео: Twitter / Donald J. Trump