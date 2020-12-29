CNN: Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Трамп пришел в ярость из-за бессрочной блокировки его аккаунта в социальной сети и решил обойти её.

Представители администрации Twitter заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на компанию.

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа 9 января. В заявлении соцсети сказано, что аккаунт действующего президента @realDonaldTrump был заблокирован на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

После тщательного рассмотрения недавних записей @realDonaldTrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. - сказано в заявлении

Накануне глава Facebook Марк Цукенберг заявил, что аккаунты президента в соцсетях Facebook и Instagram будут заморожены минимум ещё две недели. Представители данных соцсетей также уверены, что Трамп преследует цель "спровоцировать дальнейшее насилие", чтобы подорвать мирную передачу власти своему избранному преемнику от Демократической партии Джо Байдену.

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