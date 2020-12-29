До этого поисково-спасательной бригаде удалось найти тело погибшей женщины.

Спасатели нашли тело третьего погибшего на месте схода лавины под Норильском. Им оказался ребенок. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Об инциденте стало известно 8 января. Около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" на людей сошла лавина. Засыпало несколько домов, в одном из которых были люди. На место прибыла поисково-спасательная бригада. Сначала под снежными завалами нашли подростка. Его состояние оценивается, как тяжелое. Затем из-под снега достали тело 38-летней женщины. На данный момент спасатели пытаются найти 45-летнего мужчину и годовалого ребенка.

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту схода снежной лавины. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее мы сообщили, что над Антарктикой закрылась озоновая дыра.

Видео: ВК/Норильск NEWS