Ее размер достигал "пиковых значений в 24,8 млн кв. км".

Над Антарктикой закрылась озоновая дыра, достигшая осенью прошлого года самых больших размеров. Об этом сообщила официальный представитель представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис на брифинге в Женеве. Ее слова приводит ТАСС.

По информации ВМО, в сентябре 2020-го озоновая дыра достигла "пиковых значений в 24,8 млн кв. км". Она была одной из самых обширных с того момента, как 40 лет назад начался мониторинг озонового слоя. Такие размеры эксперты объясняли стабильным и холодным полярным вихрем, а также низкими температурами.

Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно. Клэр Нюллис, официальный представитель ВМО

Ранее стало известно, что Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер".

Фото: Pixabay.com