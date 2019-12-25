Петербургские ученые рассказали о новом виде бактерий из озера Восток.

В подледном антарктическом озере обнаружен новый вид микробов. Об этом рассказал заведующий лабораторией криоастробиологии института ядерной физики в Петербурге Сергей Булат. По словам эксперта, в образцах льда озера Восток биологи нашли вид бактерий, которые находились в изоляции на протяжении нескольких миллионов лет.

Мы начали повторно изучать образцы льда, извлеченные с глубины в 3 721 метр от поверхности ледового щита Антарктики. Внутри них мы открыли четвертый вид бактерий, 3721v34-24, которые, как и почти все остальные их соседи, оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов Сергей Булат, петербургский ученый

Озеро Восток располагается на глубине около четырех километров. Его экосистема была изолирована на протяжении нескольких миллионов лет. Существование этого водоема было доказано российскими и британскими специалистами в 1996 году. Озеро считается единственным признанным земным аналогом подледных океанов, которые также существуют в недрах лун Юпитера и Сатурна - Европе и Энцеладе.

Напомним, что за последние пять лет ученые нашли три вида бактерий в озере Восток. Два из них ранее не были известны ученым.

Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри МКС.

Фото: Pixabay.com