Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри МКС

Кэтлин Рубинс займется сбором микроорганизмов на станции.

Американский астронавт соберет тысячи проб микробов внутри Международной космической станции. Об этом Кэтлин Рубинс сообщила во время пресс-конференции, проведенной в пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Иностранка ответила на вопрос читателей "РИА Новостей". По словам Рубинс, ее задачей на МКС будет сбор мазков со внутренних поверхностей станции. Благодаря этому ученые смогут определить, какие микроорганизмы могут выживать на борту.

Меня очень интересуют микробы. И у нас есть план собрать тысячи образцов микробов внутри станции. Мы используем наше оборудование Кэтлин Рубинс, американский астронавт

Напомним, что Кэтлин Рубинс отправится на МКС в составе экипажа "Союза" вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым 14 октября.

Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС.

Видео: МИА "Россия сегодня"