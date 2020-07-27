Ученые уверены, что утечка метана приведет к глобальному потеплению.

В Антарктике обнаружена утечка природного метана. Об этом сообщили специалисты из Университета в штате Орегон.

Впервые газ на дне океана обнаружили в 2011 году. Разлагающиеся водоросли способствовали появлению метана. Ученые уверены, что газ появляется из-за нагревания воды. Однако точная причина утечки природного метана до сих пор не известна.

Как правило, природный метан поглощают микробы. Но в этот раз ученые их не обнаружили. Они уверены, что микроорганизмы не способны предотвратить высвобождение больших объемов вещества. Это настораживает биологов.

Ранее мы сообщили, что Ученые доказали, что первыми разносчиками оспы в Европе были викинги.

Видео: YouTube / TRT World