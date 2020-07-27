Первый возбудитель натуральной оспы появился как минимум 1400 лет назад.

Ученые доказали, что первыми разносчиками оспы в Европе были викинги. Об этом сообщается в исследовании научного журнала Science.

Натуральная оспа обнаружена в зубах древних викингов. Известно, что в XX веке от заболевания умерли около 300 млн человек. Около 30% переболевших оспой после выздоровления теряли зрение. Почти у каждого из них навсегда оставались глубокие рубцы на теле на местах бывших язв.

Профессор Кембриджского университета Эске Виллерслев отметил, что он со своей командой палеогенетиков проехал Данию, Великобританию, Норвегию и Россию. После проведения определенных исследований, специалисты выявили, что оспа была широко распространена в Северной Европе примерно за тысячу лет до начала первых крупных эпидемий.

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Видео: Chris Spellman