По факту, прилетающие на нашу планету метеориты – это фрагменты древнейших тел, образовавшихся еще в ранней Солнечной системе и не вошедших в состав планет или других крупных объектов.

Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.

Самым распространенным видом метеоритов являются хондриты – по составу они практически не отличаются от Солнца. Уточняется, что здесь не считаются водород и гелий. Также есть железные метеориты, образованные из магмы или из металлического ядра древнего тела. Важно, чтобы они успели пройти дифференциацию – разделение на кору, мантию и ядро. Кроме того, есть метеориты редкой группы IEE. Они состоят из прошедших или не прошедших плавление минералов и железа.

По оценкам ученых, IEE-метеориты могли появится из вещества, которое застывало под влиянием магнитного поля. Сила магнитного поля могла составлять десятки микротесл, что сравнимо с глобальным магнитным полем Земли.

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