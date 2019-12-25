В России зафиксировано 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 818 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 694. Далее идут Свердловская область — 252, Нижегородская область — 188, Ханты-Мансийский АО — 188, Санкт-Петербург — 172.
За сутки от коронавируса в России излечилось 3 079 человек. За весь период — 603 329.
За минувшие сутки скончалось 85 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 354 человека.
Отмечается, что у 24,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее было названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание.
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