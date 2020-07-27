Гражданам советуют регулярно уделять внимание уровню глюкозы в крови.

Названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание. Это диабет. Об этом сказано в материале на портале Medical Xpress со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Если у человека подтверждён коронавирус и при этом он болен диабетом, то риск его госпитализации возрастает в шесть раз. Причина в том, что диабет сам по себе фактор риска развития более тяжёлой формы развития новой коронавирусной инфекции.

Гражданам советуют регулярно уделять внимание уровню глюкозы в крови.

Ранее стало известно, чем COVID-19 отличается от гриппа.