Атомоходы будут прокладывать путь во льдах по Северному морскому пути.

Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер". Об этом на выступлении в рамках 10-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. Чиновник добавил, что эти ледоколы станут самыми мощными в мире.

Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно Алексей Беспрозванных, замглавы Минпромторга России

Напомним, что атомоходы проекта "Лидер"необходимы России для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Их мощность составит 120 МВт при скорости хода в 22 узла. В длину ледоколы будут иметь 209 метра, в ширину - 47,4 метра. Максимальная ледопроходимость заявлена в четыре метра. Водоизмещение оценивается в 70 тысяч тонн.

Росатом рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 в ближайшее время.

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