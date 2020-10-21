Росатом рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 в ближайшее время

"Чукотка" будет заложена на верфи в скором времени.

"Росатом" рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 "Чукотка" в ближайшее время. Об этом во время торжественной церемонии приемки ледокола "Арктика" сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев. Эксперт выразил надежду на то, что на судоверфи "Звезда" будет в скором времени заложен еще один атомный ледокол - "Лидер".

Мы ожидаем закладку еще и "Чукотки" в ближайшее время. На верфях завода "Звезда" будет заложен ледокол "Лидер" Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Чиновник уточнил, что за 2020 года объем перевозки грузов по Северному морском пути превысит 31 млн тонн.

Началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Россия".

Мишустин: развитие российского парка ледоколов обеспечит стране первенство в Арктике.

Видео: YouTube / TASS