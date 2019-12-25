Мишустин: развитие российского парка ледоколов обеспечит стране первенство в Арктике

Михаил Мишустин заявил о том, что развитие российского парка ледоколов обеспечит стране первенство в Арктике. С соответствующим заявлением глава правительства РФ выступил на торжественной церемонии по приемке ледокола "Арктика" в Мурманской области. Чиновник уточнил, что развитие отрасли увеличит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией.
Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, обеспечит первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Мишустин прибыл в Мурманскую область, где поучаствует в приемке ледокола "Арктика".
Фото: Kremlin.ru
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