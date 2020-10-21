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Мишустин прибыл в Мурманскую область, где поучаствует в приемке ледокола "Арктика"

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Глава правительства РФ посетил регион с рабочей поездкой.

Михаил Мишустин прибыл в Мурманскую область, где поучаствует в приемке ледокола "Арктика". Премьер-министр России в рамках рабочей поездки посетит торжественную церемонию, а также совещание по поводу развития Северного морского пути. 

На заседании будут подняты вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны РФ, грузовой базы и ледокольного проведения грузов. Кроме главы правительства в мероприятии примут участие вице-премьеры Юрий Борисов и Юрий Трутнев, главы МЧС, Минприроды, Минвостокразвития, Минэнерго, Минфина, Минцифры и Минтранса РФ, местные бизнесмены и руководители региона.

Михаил Мишустин встретился с губернатором Мурманской области, инвесторами Арктической зоны. 

Михаил Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии.

Видео: YouTube / Арктик ТВ

Теги: ледокол арктика, михаил мишустин, мурманская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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