Премьер-министр России назвал трех человек, которыми он восхищается.

Михаил Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает. Об этом премьер-министр России заявил в рамках выступления на специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". По словам чиновника, он восхищается работой Владимира Путина, советского ученого Сергея Королева и основателя американской компании Apple Стива Джобса.

Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны - это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне Михаил Мишустин о Владимире Путине

Глава российского правительства напомнил, что Сергей Королев создал технологии, которыми страна гордится и пользуется до сих пор. При этом при жизни деятель не был известен как автор этих технологий. Мишустин отметил, что гордится дружбой с внуком изобретателя - хирургом Андреем Королевым. Не обошел вниманием чиновник и американского предпринимателя Джобса.

Мне с ним посчастливилось познакомиться много-много лет назад, ещё в начале девяностых. Он очень мудрый человек... Основной его посыл был в том, что очень важно упрощать многие сложные вещи для того, чтобы объяснять их большинству Михаил Мишустин о Стиве Джобсе

Правительство РФ выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку безработных.

Видео: YT / Valdai Club