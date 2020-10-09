Мишустин: страны ЕАЭС должны первыми получить вакцину "Спутник V"

Глава правительства РФ выступил в Ереване перед делегатами из ЕАЭС.

Михаил Мишустин заявил о том, что страны ЕАЭС должны первыми получить вакцину "Спутник V". Об этом глава российского правительства заявил во время выступления на заседании межправительственного совета в Ереване.

Мы уже создаем возможности для добровольной массовой вакцинации граждан в конце года. Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Препарат создан в сотрудничестве с НИЦЭМ имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. Третья фаза клинических испытаний еще одной вакцины от "Вектора" началась в октябре. Также тестируется препарат от института Чумакова.

Мишустин рассказал об упрощении получения госуслуг.

Видео: YouTube / TASS